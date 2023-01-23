『シャープ SH-M26 AQUOSsense8 ペールグリーン SIMフリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 16時 22分に出品され03月11日 16時 22分に終了予定です。即決価格は28,556円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気のシャープ アクオスセンス8 SIMフリー

ペールグリーン



値下げ不可



サイズ：高さ約153mm×幅約71mm×厚さ約8.4mm

約159g

OS：Android 13

CPU：Snapdragon（R） 6 Gen 1 Mobile Platform

2.2GHz+1.8GHz オクタコア

内蔵メモリ：RAM 6GB / ROM 128GB

バッテリー容量：5,000mAh（内蔵電池）

ディスプレイ：約6.1インチ IGZO OLED

カメラ：アウトカメラ 【標準】有効画素数 約5,030万画素

【広角】有効画素数 約800万画素

インカメラ 有効画素数 約800万画素

対応バンド： 5G NR（sub6）n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79

4G B1/B2/B3/B5/B8/b12/B17/B18/B19/B21/B28/B38/B41/B42

3G B1/B2/B5/B8

GSM 850/900/1,800/1,900MHz

Wi-Fi（対応通信規格）：IEEE 802.11a/b/g/n/ac（2.4GHz/5GHz）

テザリング （Wi-Fi×10台、USB×1台、Bluetooth×4台 最大15台）

Bluetooth：5.1

Felica/NFC：○/○

防水（IPX5/8）（お風呂防水対応）・防塵（IP6X）

SIMカードサイズ、スロット数：nanoSIM×1、eSIM×1



初期不良はメーカーへお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ