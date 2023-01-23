『高枝切り電動チェーンソー 手持ちのこぎり 2way 高さ4段階 最長230cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 27分に出品され03月08日 14時 27分に終了予定です。即決価格は7,480円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯サイズ:(手持ちのこぎりVer.)約横15cm×縦16cm×高さ55cm

◯重さ:約4kg

◯電源:バッテリー式(コードレス)

◯電圧:21V

◯消費電力:500W

◯セット内容:チェーンソー本体×1、21V2.0Ahバッテリー×2、保護手袋×1、ゴーグル×1、ループ保護カバー×1、延長ポール×4、SK5のチェーン×3、SK5のガイドプレート×2、※スパナ、ドライバー、オイルポット(オイルは含まれていません）、収納バッグ、充電器、説明書

◯機能:高枝切りチェーンソー＆ミニチェーンソー切替、安全ロックボタンで誤操作を防止、長さ4段階調整、角度5段階調整



✅【30cm～230cm長さ調整】

組み立てるタイプなので4段階で自由に調整できます。(ミニ鋸:30cm、高枝切りバサミ:135cm、180cm、230cm)



✅【軽くて持ちやすい】

超軽量のアルミ合金を採用し、良質な材料から精密に鍛造された軽量タイプの高枝切りチェーンソーです。持ちやすくて作業が楽で、初心者や女性の方でも操作が簡単です。



✅【500W高品質の純銅モーター、効率的な切断作業】

ドイツの技術によって開発された純銅モーターを採用し、10m/sで枝径10cmの木を切断します。 2000mAの大容量バッテリーを2個搭載しており、長時間の操作も可能です。



✅【コードレスデザイン】

延長ポール4本は、本体にしっかり取り付けることができるので、自動で伸縮するタイプより故障が少なく丈夫です。5段階での多角度調整(-30℃、-15℃、0℃、15℃、30℃)が可能で、簡単にコントロールで対象目標の高枝を短時間で切断することができます。また、電動高枝切り鋏は、コードレス設計を採用しているので、屋外でもどこでもコンセントなしでお使いいただくことができます。



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