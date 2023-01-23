『正規品MONCLERメガネ/サングラスめがねアジアンフィット希イタリア製ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 18時 05分に出品され04月28日 18時 05分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 moncler メガネフレーム の出品です。



当商品は国内正規品アジアンフィットですので着用しやすいモデルとなっております。

アーム部分シルバーxブランドアイコンデザインとなっている高級感のあるモデルとなっております。

ダウンジャケットやダウンコートで超一流のブランドだけあり品質も非常によい商品です

またTOMFORD(トムフォード と同じイタリアmarucolin（同じ工場）製造となっています

芸能人ではEXILEのATHUSI氏ラファエル氏なども着用しているブランドどとなります

昨今では 藤原ヒロシ氏fragment design（フラグメント）ともコラボしダウンだけではなく

Tシャツやジャージ、パーカー、スニーカー、シューズ、キャップ、ハットなど

数多くラインナップがされております。



関東百貨店にて購入

カラー； 画像参照



サイズ；５０ ２１ 145

定価 ：５６,5０0円

付属品；メガネ拭き、冊子、ギャランティーカード



当商品は未使用品ではございますが、撮影のため開封して手で触っておりますので小傷などあるかと思います

神経質な方そういったことが少しでも気になる方はご購入はお控えください。

よろしくお願いいたします。



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アジアンフィット



カラー...ブラック



フレーム素材...樹脂/プラスチック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 正規品MONCLERメガネ/サングラスめがねアジアンフィット希イタリア製ブラック