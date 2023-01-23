『トレンチコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 47分に出品され03月07日 05時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 着丈···ロング



数多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます！



★アイテム



MACKINTOSH PHILOSOPHY

マッキントッシュフィロソフィー

チェック ライナー付 2way

ロングコート トレンチコート

ベルト Aライン



撮影用の小物類はつきませんのでご了承ください。



★サイズ

サイズ 36（S〜M相当）

肩幅 約40cm

身幅 約45cm

着丈 約98cm

袖丈 約58cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



★状態



目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。



あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。



★カラー

ネイビー 紺



★素材

綿





★配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ トレンチコート