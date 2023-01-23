『filmelange チェスターコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 51分に出品され03月05日 05時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 スーツ地で使用するような極細繊維のウールをしっかりと打ち込んで織り上げたメルトン地と、オーストラリア産のメリノウールを使用し縮絨加工を施し編み上げたダブルフェイス地を合わせて製品を作り込んでます。

ウールの裏地に、コットンシルクの袖裏、ポケットの内側にウールボアを使用し、見た目では分からない細部にまで、拘ったデザインです。

重厚な雰囲気を残しつつも、動きやすい、とても快適な着心地のアウターです。



サイズ：4(肩幅46cm 身幅53cm 着丈95cm 袖丈61cm)

生地が厚くしっかりしているため、175cm前後の方でジャストサイズではないかと思います。



状態は10段階中8程度。あくまでもユーズドですので、ご理解頂ける方のみご検討ください。



定価81400(税込)でした。



カラー···チャコールグレー

柄・デザイン···薄めのチェック

素材···ウール

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬



STUDIO NICHOLSON スタジオニコルソン、unused アンユーズド、ダイワピア39、outil ウティ、HYKE ハイク、軍モノ、porter ポーター、comoli コモリ、universal products ユニバーサルプロダクト、フランクリーダー、AURALEE オーラリー、beams ビームス、ciota シオタ、comme des garcons コムデギャルソン、comoli コモリ、digwel ディガウェル、engineeredgarments エンジニアードガーメンツ、graphpaper グラフペーパー、herill ヘリル

kolor カラー、nepenths ネペンテス、needles ニードルス、nanamica ナナミカ、neat ニート

、sacai サカイ、lechoppe レショップ、yaeca ヤエカ、batoner バトナー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フィルメランジェ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ filmelange

チェスターコート