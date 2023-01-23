『空気清浄機 光触媒 Puripot F1【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 08分に出品され03月29日 21時 08分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 30畳 フィルター交換なし 壁掛け 置き型 除菌消臭器 除菌 脱臭 ウイルス対策 抗菌 脱臭機 消臭機 除去 消臭 薄型 小型 コンパクト リビング 介護施設 プリポット 花粉 花粉対策 】

【サイズ】幅400×高さ400×厚み36mm ●重さ：3.5kg

【主な機能】●脱臭 ●除菌 ●二重フィルター構造 ●2WAYデザイン

●間接照明 ●空気室モニター ●Iot機能（FIN）

【運転モード】弱/中/強/自動運転モード

【運転音】最小：29dBA/最大：49dBA

【消費電力】20W

【電 源】DC 12V/3A

【動作環境】気温：-10〜60° 湿度：90％以下

【適用床面積】約50平米（推奨）

【生産国】本体：韓国、定额：72000（返品不可） 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用