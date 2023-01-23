『ダイソン 空気清浄機能付ファンヒーター【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 24分に出品され03月08日 07時 24分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイソン Dyson

空気清浄機能付ファンヒーター Dyson Purifier Hot＋Cool HP07



製品色：ブラック/ニッケル

本体サイズ（高さ×幅×奥行き）：764 x 248 x 248 mm

本体質量：5.69kg



22年の冬に購入したと思います。



冬場によく使用していました。

扇風機が別にあるのと、

こちらは冬のみしか使用しないため、

お譲りいたします。



タバコ吸いません。

ペットいません。



ご質問等あればご遠慮なく！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン