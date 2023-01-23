『【schott】ナノ・ユニバース別注 Pコート Lサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 15時 06分に出品され04月08日 15時 06分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ネットセールで購入しましたが、自分のスタイルとは合わないと判断しましたのでお譲りします。

自宅で試着のみ行いました。

これから寒くなる季節にどうでしょうか？

写真は7枚目から現物です。



以下、ネットから転載です。

32ozのヘビーメルトンを使用したSCHOTT別注Pコート。 パターンをオーバーシルエットに変更し、着丈を長めのバランスにする事で印象が重くなり過ぎないようになっています。 碇マークのボタンをツヤ無しのマットな表情にする事で落ち着いた印象に。 ウール80%を使用したあたたかな着心地とシンプルなデザインで、冬に大活躍の一着です。



―DETAIL―

・SCHOTT別注Pコート

・パターンをオーバーシルエットに変更

・着丈を長めのバランスにする事で印象が重くなり過ぎないようになっています

・碇マークのボタンをツヤ無しのマットな表情に

・総裏により冬でも温かさを確保



―FABRIC―

・ウール80%の32ozのヘビーメルトンを使用



―SIZE―

L：着丈 91cm／身幅 65cm／肩幅 55.5cm／袖丈 62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【schott】ナノ・ユニバース別注 Pコート Lサイズ