『海外限定 人気色 ノースフェイス ロング ダウン Lサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 05時 48分に出品され04月05日 05時 48分に終了予定です。即決価格は12,610円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE

ノースフェイス 韓国限定

ロングダウンジャケット



⚫️商品紹介

ロングダウン人気の黒色となります。

首元とファスナー裏部にファーが使用されており、

とても気持ちが良く暖かいです。

冬でもポカポカ快適に生活を楽しめます。

左腕ロゴ部少しひび割れがありますが、

まだまだお使い頂けると思います。





⚫️サイズ

レディースL（95）



着丈 80cm

身幅 48cm

肩幅 46cm

袖丈 58cm

※平置き採寸

素人採寸につき多少の誤差ご了承下さい



⚫️ショップ紹介

#Tムリオンノースフェイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 海外限定 人気色 ノースフェイス ロング ダウン Lサイズ