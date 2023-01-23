『新品 SLOBE IENA HAMILTONダブルフェイスショートコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 09時 10分に出品され03月25日 09時 10分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※専用に致しますので購入前に必ずコメントにてお知らせください♪

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スローブ イエナ

状態…新品未使用

カラー…ブラックA

定価…30,800円

サイズ…フリー,肩幅:54,身幅:59.5,着丈:75,袖丈:53

素材…表地:ウール67%、ポリエステル22%、ナイロン11%裏地:ポリエステル100%

タグ…ブランドネームタグなし× 品質素材洗濯タグなし×

↑↑サンプルのためタグ類がカットされている、または販売中のものと表示が異なる場合がありますので予めご了承ください↑↑



ブルゾンのようにぱさっと羽織れるサイジングと丸みを帯びたコクーンシルエット。

腰からヒップにかかる丈感でショート丈でも安心感のある着丈や太めの袖には裏地が付いているため滑りが良く、中に着こみやすいのもポイント。

こなれ感のでる袖口を一折する着こなしがおすすめなので少し袖丈は長め。



ENFOLD エンフォルド/Deuxieme Classe ドゥーズィエムクラス/Plage プラージュ/FRAMeWORK フレームワーク/IENA イエナ/LAppartement アパルトモン/Spick and Span スピック & スパン/クラネ CLANE/Ameri VINTAGE アメリヴィンテージ/CELFORD セルフォード 等のブランドが好きで多数出品しております！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スローブイエナ

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SLOBE

IENA

HAMILTONダブルフェイスショートコート