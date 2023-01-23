『廃版 新品 カナダグース カーソンパーカ ブラック S ユナイテッドアローズ購入【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 18時 33分に出品され03月17日 18時 33分に終了予定です。即決価格は76,360円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧頂きありがとうございます。

クローゼット整理の為、出品させて頂きました。

出品物は全て正規品ですのでご安心下さいませ。



商品名 : CARSON PARKA Fusion Fit

ブランド : CANADA GOOSE

品番 : 3805MA 2019FWモデル

素材 :

表生地 : 表地:ポリエステル85%, コットン15%

裏地:ナイロン100%

中わた:ダウン80%, フェザー20%

毛皮部分:天然コヨーテ

サイズ : S

カラー : BLACK

状態 : 未使用の新品

購入先 : UNITED ARROWS

写真に記載のタグをご確認下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

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