『エルメス ベアンスフレ ソーブラック 新品未使用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 06時 08分に出品され03月17日 06時 08分に終了予定です。即決価格は354,312円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用 】HERMES エルメス べアンスフレ

モノクローム ソーブラック オールブラック



2024年3月都内百貨店エルメスブティックにて購入しました。



エルメスの中でも人気の財布「べアン」の長財布でお札入れにマチがあるべアンスフレです。



Hの金具部分がブラックのタイプはとてもレアで希少価値の高いお品です。

男女問わず幅広い年齢層から人気のベアン。

ヴォーエプソンは型崩れがしづらいので長くお使いいただけます。



【カラー】ブラック(ソーブラック)

【素材】ヴォーエプソン

【金具】ブラック／シルバー

【刻印】B (購入は2024年ですが2023年製でした)

【サイズ】横17.5㎝ 縦9㎝マチ2㎝

【付属品】箱、紙袋、リボン、ショップカード

【仕様】

札入れ×1

オープンポケット×3

小銭入れ×1 (ファスナー付き、マチあり)

カード入れ×5



金具部分には保護シールが貼ってあります。

※サイズ表記は商品実物の実寸となります。

若干の誤差が生じる場合がありますがご了承下さい。



撮影のために開封しています。

開封時・撮影時は白手袋を使用していますので、傷や汚れがつかないよう十分気をつけて扱いました。

写真のようにリボンをかけた状態で発送させていただきます。



店頭には滅多に出ない人気商品です。

付属品も全て揃っているのでプレゼントにもオススメです！



新品未使用ですが、一度人手に渡ったお品です。

完璧な状態を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。



#HERMES財布

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#ソーブラック

#オールブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

ベアンスフレ

ソーブラック

新品未使用