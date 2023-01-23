『モンベル ドライテック インシュレーテッドパンツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 10時 26分に出品され03月12日 10時 26分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モンベル

ドライテック インシュレーテッドパンツ

レディース Sサイズ

カラー ブラック



定価1万9000円ほどだったと思います。

数回着用しました。

使用感あるかと思います全体的にきれいかと思います。

右足の前部分に少しスレ、ほつれがあります。

折りたたみじわありますが使用に問題ありません。



足元は二重になっているので、防寒になりますし、雪の侵入を防いでくれます。

自宅保管になりますのでご理解ある方はよろしくお願いします。



スキーやスノーシューなどのスノースポーツに最適なパンツです。全面に薄手ながら優れた保温力を発揮するシンサレート™を封入することで抜群の暖かさを実現。ストレッチ性を備えた独自の防水透湿性素材を使用し、ひざ部分に立体裁断を施すことで優れた運動性を発揮します。ベンチレーションやハードブーツにも対応するインナースパッツ、大きめのエッジガードなどスノースポーツに必要な機能を搭載。



【素材】表地：ドライテック®2レイヤー［表：70デニール・アンチグリース・ナイロン・ツイル］

（エッジガード）1260デニール・バリスティック®ナイロン・タフタ

裏地：40デニール・ナイロン・タフタ

中綿：シンサレート™［ポリエステル］

【平均重量】514g

【収納サイズ】∅13×21cm

【特長】ジッパー付きポケット2個（腰2）／全面に薄くて暖かい保温材入り／フロントジッパー付き／スタッフバッグ付き 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S