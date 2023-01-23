『TATRAS タトラス ハイブリッドダウン LEVANT サイズ:6【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 07時 17分に出品され03月29日 07時 17分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タトラスのハイブリッドダウンです。

国内正規品になります。

着用回数は少なく、状態は良好です。



購入店舗:阪急メンズ館大阪

カラー:オリーブ

サイズ:身幅60cm、肩幅47cm、着丈77cm、袖丈65cm

※素人の平置き採寸です。ご参考程度に。



※中古品につき、ノークレームでお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TATRAS

タトラス

ハイブリッドダウン

LEVANT

サイズ:6