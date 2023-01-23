『NANGA 黒 ダウンジャケット Lサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 03時 06分に出品され03月09日 03時 06分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

NANGAは高品質なダウン製品で知られ、特にアウトドアや寒冷地での使用に最適です。このジャケットは、軽量でありながら優れた保温性を提供します。



【デザインと機能】

フード付きのデザインは、風や寒さからしっかりと守ります。また、ジッパーポケットが付いており、貴重品を安全に収納できます。



【快適な着心地】

ナイロン素材は耐久性があり、動きやすさを考慮した設計になっています。アウトドア活動や日常使いに最適です。



- ブランド: NANGA

- 色: 黒

- サイズ: L

- 素材: ナイロン

- デザイン: フード付き

- ポケット: ジッパーポケットあり



1度室内で着用し、サイズ感が合わず、この度出品しました。ですので、美品かと思われます。

ご覧いただきありがとうございます。



値下げ交渉承ります。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

黒

ダウンジャケット

Lサイズ