『【極希少】アディダス☆ダウンジャケット☆スペイン代表☆PLUSULTRA☆赤☆M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 14時 55分に出品され04月04日 14時 55分に終了予定です。即決価格は8,291円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★商品名

adidas、アディダス

ダウンジャケットになります(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)



★ポイント

・パフォーマンス刺繍ロゴ*ˊᵕˋ*

・スペイン代表*ˊᵕˋ*

・PLUS ULTRA*ˊᵕˋ*

・超大人気デザイン*ˊᵕˋ*



★状態 中古

古着特有の多少の使用感はございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

※フード欠品になります。



★カラー

赤/レッド



★サイズ

M (着丈約71cm、身幅約53cm、肩幅約46cm、袖丈約60cm)



送料無料・早朝、深夜でも即購入OKです♪

最後まで閲覧頂きありがとうございました(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)



カラー···レッド



#C0075 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極希少】アディダス☆ダウンジャケット☆スペイン代表☆PLUSULTRA☆赤☆M