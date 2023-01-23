『ボディバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 10時 48分に出品され04月05日 10時 48分に終了予定です。即決価格は9,352円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベースボールシリーズ



野球のボールに使用されているものと同じ牛革とグローブに使用されているものと同じ牛革を使用して作られた、野球好きにはたまらないこだわりのボディバッグ



片方にボール革のホワイト、片方にグラブ革のブラック、引手にグラブのブラウンを

容量は多くありませんが野球が好きなこだわりが見せられるコンパクトボディバッグです



使う機会がなさそうなので出品します

新品！未使用！







＊グローブとボールは付属しません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ボディバッグ