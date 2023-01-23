『ノースフェイス コンパクトジャケット M ユーティリティブラウン NP71830【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 19時 44分に出品され03月23日 19時 44分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊お値下げご遠慮下さい＊

THE NORTH FACE Compact Jacket

ザ・ノース・フェイス

コンパクトジャケット

NP71830

メンズ M

着丈/69cm、身幅/59cm、肩幅/50cm、袖丈/63cm

色 ユーティリティブラウン

人気の完売カラーです。

付属品等はありません。



2022モデル

2、3回着用の美品です。



コンパクトに折りたたんで発送致します。



外出先や旅先での悪天候に対応できる撥水加工を施した軽量シェルジャケット。

生地はコットンライクでナチュラルな風合いながら防風性も併せ持つため、急な冷え込みが予想される旅先でも活躍。

軽量かつコンパクトに収納して携行でき、アウトドアだけでなく日常のさまざまなシーンで幅広く活用可能。

シルエットも中間着と合わせやすい、ややゆとりを持った仕上がりです。









ノースフェイス

#north face

#NORTH FACE

#ナイロンジャケット



ベージュ キャメル ブラウン マウンテンパーカ

パーカー レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

コンパクトジャケット

M

ユーティリティブラウン

NP71830