『★ブラックレーベルクレストブリッジ★裏地チェック柄＊ウールコート＊L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 17分に出品され03月28日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブラックレーベルクレストブリッジのコートです



ボタンにロゴが刻印されています



襟裏は紺です



首元にベルトが付いています



裏地はチェック柄です



サイズ：L

肩幅46㎝身幅53㎝着丈70㎝

色∶グレー

素材：羊毛70％ナイロン30％

状態：やや着用感あり 汚れなし



自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください





写真にて判断して下さい

※カメラでの撮影のため、色の誤差はご了承下さい



03 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ブラックレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★ブラックレーベルクレストブリッジ★裏地チェック柄＊ウールコート＊L