『美品✨カナダグース 2604JL ポートランドパーカ ダウンジャケット ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 17時 17分に出品され04月24日 17時 17分に終了予定です。即決価格は22,000円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #古着屋COZY一覧



○アイテム

CANADA GOOSE カナダグース

2604JL ポートランドパーカ

ダウンジャケット ファー着脱可能

ロゴワッペン 高級 レディース



○商品状態ランク

ABランク





Sー未使用orほぼ新品同様の状態

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Bー多少の傷や汚れのある状態

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

Cー大きな傷や汚れのある状態

Dージャンク品



※独自の目安です。



○状態

袖先、縫い目に多少のテカリがあるものの

目立つ傷や汚れ等なく良好な状態となります。



○サイズ



サイズ 表記: S

肩幅39cm

袖丈64.5cm

身幅46cm

着丈65cm



平置き実寸

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。





○カラー

ブラック



○素材

表地 ポリエステル85％ コットン15％

裏地 ナイロン100％

中綿 ホワイトダックダウン



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





○配送

簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。

なるべく折り跡、シワ等つかないよう心掛けます。

※都合で遅れる場合がございますので

お急ぎの場合コメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨カナダグース

2604JL

ポートランドパーカ

ダウンジャケット

ブラック