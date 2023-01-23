『パタゴニア ダスパーカ ゴールデンパーム XS 状態考慮【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 15時 06分に出品され03月28日 15時 06分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア ダスパーカ ゴールデンパーム XS 状態考慮



パタゴニアのダスパーカ

00年代のレアカラー、ゴールデンパームです。



サイズXS



肩幅48㎝

着丈67㎝

身幅56㎝

袖丈60㎝



生地にダメージあり

ピンホール、袖等に目立つ汚れなど有ります。樹脂パーツも劣化しているので全交換してください。

クリーニング済み。



市場価格よりお安く出しますので修理やセルフカスタムして着られる方やおすすめします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア ダスパーカ ゴールデンパーム XS

状態考慮