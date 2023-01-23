『【新品】 kate spade iPhoneケース マルチ ケイトスペード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 01時 37分に出品され05月08日 01時 37分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#ももブランドshop です！



⭐️新品未使用⭐️



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《型番》

KB625



《対応機種》

iPhone14対応ケース



《カラー》

マルチ



《商品説明》

大人気ケイトスペードのiPhone14対応のケースになります。

海外のアウトレットにて購入した正規品になります。



《付属品》

★ケイトスペード純正クラフトケース

★ショッピングバック





⭐️注意事項⭐️

♦︎発送方法は匿名配送になります。

♦︎自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。

♦︎空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。

♦︎寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。

♦︎光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

♦︎こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。

♦︎その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。



管理番号 KS-421 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>iPhoneアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク