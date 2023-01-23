『【極美品】エンダースキーマ ピアノバック（大）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 21時 42分に出品され03月09日 21時 42分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在77件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンダースキーマ ピアノバック（大）

定価41800



使用１０回程度

写真８枚目 目立ちませんがハンドル部分2箇所変色あり ご確認ください。





カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】エンダースキーマ ピアノバック（大）