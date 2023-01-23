『【美品】DUNLOP MOTOR SPORT 裏ボア ベンチコート ジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 49分に出品され03月24日 07時 49分に終了予定です。即決価格は9,890円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ DUNLOP (ダンロップ)



サイズはLサイズとなりますがかなり大きいサイズとなります。（尚、寸法サイズを下の欄に記載していますのでお確かめ下さい。）



目立った汚れ、破れはございません。



裏はボアで温かくコート上品差があり高級感、重量感があります。



パーカー、ウエスト部にはドローコード付き！



コメントなし。即購入されてもＯＫです。きちんと梱包して発送致します！



〖フォローするだけで〗



◯ 9000円以下は値引きなし

◆ 10000円以下→100円OFF

★ 11000円以下→300円OFF

◯ 12000円以下→500円OFF

● 12000円以上→ 10％OFF



※ご購入前にコメントにて【フォロー割り】とお伝えください。



尚、他にリピート割り、まとめ買い割りとあります。(ご希望の方は私のプロフィールに記載あり)



サイズ



L



肩幅 約65cm

身幅 約68cm

着丈 約93cm

袖丈 約60cm



（素人寸法なので若干違いはあります。）



となっています。



#DUNLOP

#ダンロップ

#ベンチコート

#ジャケット

#ナイロンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ダンロップモータースポーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】DUNLOP

MOTOR

SPORT

裏ボア

ベンチコート

ジャケット