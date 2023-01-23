『新品未使用 レディースS reric レリック アドラ インサレーション S【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 16時 46分に出品され03月12日 16時 46分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在254件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RERIC レリック サイクルジャケット

アドラ インサレーション ミドルジャケット

新品 未使用 タグ付き

カラー：ターコイズブルー/ダークグレー

サイズ：レディースS

定価 27,280円



着丈前約50cm 後ろ約59cm 身幅約45cm 肩幅約39cm 袖丈約49cm

素人寸法のため多少の誤差はご了承下さい



RERIC ( レリック ) アドラ インサレーション ミディアム ジャケット ターコイズ

表地にパーテックスマイクロライトを採用することで軽さと強度を両立 防風・撥水・耐水性にも優れています。中綿にポーラテックアルファ使用のアクティブインサレーション。

長距離走っても、快適な着心地です。

対応気温は5〜15℃くらいのようなので冬〜春、秋〜冬のアクティビティに最適です。

ランニング、トレラン、ロードバイクに如何でしょうか？



■特徴

表主素材にはPERTEX MICRO LIGHTを採用しています。強度と軽さを両立し、防風性・撥水性・耐久性に優れています。中綿にポーラテックアルファを用いた最強の仕様。

ダウンジャケットのような冬用の軽量ジャケットを作るにあたり、レリックでは中綿素材として ポーラテック® アルファ® を採用しました。

ポーラテック® アルファ®は軽量でありながら、暖かさと通気性を兼ね備えた、最も進化した合成断熱（インサレーション）素材です。現在の市場の多くのインサレーションは、動態時における通気性が悪く、ポーラテック® アルファ® は静と動のどちらのアウトドアアクティビティにおいても着用可能で、特に活発なユーザーへ快適性を提供することに優れています。 従来の化繊綿と比較し、通気性は2 倍、速乾性は1.5 倍です。



ベース生地に中綿を編み込んでいるため、保温性と通気性を両立することが可能となり、運動時による内部が暑くなったり、ムレてしまうようなことがありません。幅広いジャンルのアクティビティにおいて着用することが可能。

天然ダウンのように素材が抜けず、かつ自宅での洗濯が可能。



折り畳んで匿名配送で発送します



#POLARTEC



管理番号1 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ 車・バイク・自転車

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アドラ

インサレーション S