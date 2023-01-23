『【最終値下げです】空気清浄機 ルーヴルドー レヴィ 復元エアー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 03時 46分に出品され04月26日 03時 46分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年にエステ店舗にて購入し、未開封で1度も使っておりません。

撮影のため開封しました。

しかしながら箱に劣化が見られます。



FUAI-01



写真にてご確認くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルーヴルドー