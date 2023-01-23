『Blueair Blue3210【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 21時 39分に出品され04月17日 21時 39分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 blueair blue3210

Air purifier



2023年製

景品でいただき、箱も未開封です。



配送はこの箱にビニールがけして伝票を貼ることになります。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用