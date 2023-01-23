『【美品】 デサント スーパー ロング ダウン コート Ｍ ダークブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 07時 54分に出品され03月30日 07時 54分に終了予定です。即決価格は10,217円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】 デサント スーパー ロング ダウン コート Ｍ ダークブラウン



快適な着心地と軽量性に優れた

スーパーロングダウンコートです。



トレンドのオーバーサイズ＆ロング丈ダウンジャケットなので、スポーツウェアのみならず、

ストリートアイテムとしての活用も◎



スーパー ロング ダウン コート

メンズ ベンチコート ロング丈

防風 はっ水 暖かい スポーツ観戦

アウター DAT-3272SL

フードがありません



○サイズ

肩幅：52cm程度

身幅：60cm程度

袖丈：62cm程度

着丈：120cm程度



#えまぴょい冬物 k52



カラー...ブラウン



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デサント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】

デサント スーパー

ロング

ダウン

コート Ｍ ダークブラウン