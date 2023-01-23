『【Wacoal / ワコール】 ロングコート / M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 17時 47分に出品され04月23日 17時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Wacoal / ワコール】



インナーウェア（主に婦人のファンデーション、ランジェリー、ナイトウェア及びリトルインナー）、アウターウェア、スポーツウェア、その他の繊維製品および関連製品の製造、卸売販売および一部製品の消費者への直接販売を主な事業としています。「お客さまと“深く、広く、長く”つながり続け、お客さま一人ひとりの毎日をより健やかに、より豊かにする」というミッションのもとで構築された新たなブランド戦略では、従前のブランド編成を大胆に見直し、「Wacoal（ワコール）」、「Wing（ウイング）」、「AMPHI（アンフィ）」、21年秋冬シーズンに登場する「Yue（ユエ）」など9つの基幹ブランドに集約。各ブランドは、「愛される商品を作る」「時代の要求する新製品を開発する」というワコールグループの経営理念を実践しつつ、お客さまが抱えるさまざまな問題の解決に努めます。同時に、ブランドの存在意義を生活者視点で発信し続けることで、あらゆるシーンにおいてお客さまの“こころとからだのパートナー”として進化を図り、ポジティブに変化していくお客さまの要望に応えていきます。



#ジャケット #アウター #コート #ロング丈



素材：不明

カラー：ダークパープル、ブラウン



表記サイズ：M



実寸サイズ（約cm）：

肩幅：43

身幅：49

着丈：127

袖丈：51

素人寸法ですので、予めご了承くださいませ。



【状態】

大きな傷はありませんが、細かいスレや汚れは写真でご確認の上取引よろしくお願いいたします。



#ワコール



※他にも色々出品しておりますので、気になる方はこちらのタグからご覧ください★ #ネス



よろしくお願いしますm(__)m

s15010



#レディースファッション #ファッション #レディース #ブランド #大人 #女子 #きれい #服 #古着 #リユース #リサイクル #コーデ #着こなし #おしゃれ #セレクトショップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワコール

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レディース

ジャケット・アウター タグ 【Wacoal

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ワコール】

ロングコート

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M