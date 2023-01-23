『マッキントッシュ メルトンピーコート ロゴ刻印ボタン 濃紺 サイズS【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 12時 33分に出品され04月07日 12時 33分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



MACKINTOSH PHILOSOPHY

マッキントッシュフィロソフィー

Pコート ピーコート ネイビー 紺

36 Sサイズ





○サイズ (単位cm)



36サイズ（S相当）

肩幅：42

身幅：50

袖丈：61

着丈：70



※平置き実寸。素人採寸にご了承ください。





○状態

目立った傷や汚れ等なく綺麗です。





○カラー

ネイビー 紺





○素材



表地

ウール…59%

ポリエステル…36%

ナイロン…2%

レーヨン…2%

コットン…1%

裏地

ポリエステル







○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。その際はご連絡させていただきます。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





15166600-662 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュ メルトンピーコート ロゴ刻印ボタン 濃紺 サイズS