『【Tilak】Ketil Jacket Caviar Black XL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 04時 02分に出品され03月30日 04時 02分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在393件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Tilak】



Ketil Jacket

Caviar Black

XL





PERTEX QuantumAir



守備範囲の広いスタンダードな中綿フードジャケットであるKetil Jacket。



表生地が薄くしなやかで軽量、肩から腕まわりはすっきりしたシルエットでもすが

Tilakの素晴らしいカットにて肩周り、腕周りの動きにストレスを感じることのない着用感です。



また、腰にあるインナーマップポケットに収納できるパッカブル仕様となっており、

旅先での収納にも役立ちます。



ファブリックには薄手で軽量なPERTEX QuantumAirを採用。

防風・撥水性が高く、 透湿性も備える信頼性の高いファブリックですので

様々なシーンでの活用が可能です。



中綿には化繊綿のCLIMASHIELD APEX 67g/m2 を採用。

ダウンと比べると劣る部分もある化繊綿だが、ダウンに比べ濡れに強く、保温力を低下させにくいことが知られるています。

米軍の極寒地用の防寒システムにも採用されるほどで

家庭での洗濯も可能なのも理想的です。



さらに同じ化繊綿でもヘタリが少ないことを、Tilakが実際に検証したうえで採用に至っています。





【カラー】



Caviar Black



【サイズ】



XL



身幅 60.0cm

着丈 80.0cm

裄丈 95.0cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【Tilak】Ketil

Jacket

Caviar

Black

XL