『ポーター ムース 2WAYデイパック(L) リュック ナイロン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 21時 58分に出品され03月29日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,388円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーター ムース 2WAYデイパック(L) 751-18176 PORTER MOUSSE リュック レディース メンズ 軽量 ナイロン 日本製 吉田カバン



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【素材】

表：高密度ポリエステルツイル（PVC加工）

裏：ナイロンオックス（PVC加工・アクリルコーティング）



【カラー】

ネイビー



【サイズ】

W26.5×H36.5×D14.5(cm)

重量:約470g

ショルダー(幅×最長):約5×81cm

ハンドル高さ(自然に持ち上げた高さ)：約7cm



【仕様】

外：正面ダブルジップポケット×1、

サイドオープンポケット×2、

背面ファスナーポケット×1

内：ベルクロ留めポケット×1



【コメント】

カジュアルスタイルに良く合う軽量素材のデイパック。メイン収納の開口部は天ファスナー仕様。Wファスナーで大きく開くので、中が見やすく取り出しやすくなっています。ファスナー引き手には、レザー風のマットブラックのPORTERネーム入り引き手を使用し、手袋をしたままでも使いやすい長めの形状です。 メイン収納部はA4サイズがゆったり入る大きさで、フロントのポケットはA5サイズに対応。サイドポケットに背面ポケットもあるので、タウンユースはもちろん、お仕事やジムなど様々な用途で



多少の使用感はございますので画像を必ずご確認の上ご購入よろしくお願いいたします。



あくまで中古品ですので神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、お控え願います。画像にてご判断頂きご了承の上ご購入よろしくお願いいたします。



発送に関しましては、商品に影響の無い範囲で丁寧に梱包し極力コンパクトにして送付させて頂きますのでご了承お願いいたします。



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折りたたみシワはご容赦ください。

★検品はしていますが、素人検品のため、思わぬところの見落についてはご了承お願いいたします。



素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ポーター

ムース

2WAYデイパック(L)

リュック

ナイロン