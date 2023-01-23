『【新品未使用】空気清浄機 WELL A7 25畳 家電 定価49800 ラス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 39分に出品され03月28日 09時 39分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エレクトロラックス WA71-305GY 空気清浄機 WELL A7 空気清浄25畳まで

ハンドル付き 持ち運びやすい設計 静音設計 ペット臭 リビング部屋 店舗 オフィス 花粉 ホコリ タバコ煙 ウィルス カビ 細菌





商品の状態

新品 未開封



商品説明

空気清浄適用床面積の目安 25畳

清浄時間 11.5分 ※8畳の清浄時間

スマホアプリ連携 有

運転モード スマートモード

マニュアルモード

消費電力（空清） 60W

運転音（空清） 16db ※ファン・スピード1

28db ※ファン・スピード5

48db ※ファン・スピード9

重量 6.5kg

幅 579mm

奥行き 213mm

高さ 480mm

電源コードの長さ 2m



箱のまま発送します 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エレクトロラックス