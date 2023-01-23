『極美品✨tricotコムデギャルソンJUNYA期 レイヤードウール変形ドレス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 17時 03分に出品され04月13日 17時 03分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️商品名

tricot COMME des GARCONS

JUNYA期 90s レイヤードウール変形ワンピース

AD1997



◾️商品説明

トリココムデギャルソンのウール変形レイヤードワンピースです☺︎



こちらは1997年製造のお品物で、現在ジュンヤワタナベを担っている渡辺淳弥氏がデザインしていた頃のとても希少なお品物です。

（1987年からは川久保玲氏に代わって渡辺淳弥氏がデザインを2002年まで担当）



そういった意味では、変形のデザインの仕方や裾の色味づかいなど当時からjunya watanabeの雰囲気が感じ取れる貴重なお品物かと思います。



上部は生地がレイヤードになっていて、生地を折り返して画像のように着用します。

首元がストールのような見え方でボリュームが出てモード感あるデザインです。

袖部分はノースリーブとなっております。

両サイドにはポケット付きです。



◾️カラー

グレー



◾️サイズ

フリーサイズ



◾️品番

TO-040130



◾️商品状態

ほとんど使用感なく、目立った傷や汚れのない非常に綺麗な状態です☺︎

※首元内側に小穴ございますが、表からは見えない部分なのでほとんど気にならないかと思います☺︎

（画像14枚目参照）



◾️平置き実寸

身幅42cm

総丈125cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 極美品✨tricotコムデギャルソンJUNYA期

レイヤードウール変形ドレス