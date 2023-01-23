『Champion チャンピオン リバースウィーヴ パーカー XL 102【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 21時 10分に出品され04月15日 21時 10分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 (point)

チャンピオンのリバースウィーヴパーカー。

「DARIEN SKI TEAM」のプリントが特徴的で、ヴィンテージスポーツウェアの魅力が詰まっています。

淡いグレーのボディに、ネイビーのプリントが映える爽やかな配色が目を引きます。

状態も良好で、リバースウィーヴ特有の頑丈な生地感が魅力的です。

カジュアルなデイリーコーデはもちろん、アウトドアシーンでも活躍します。

デニムやチノパンとの相性抜群で、休日のリラックススタイルにぴったり。

オーバーサイズなシルエットで、レイヤードスタイルにもおすすめな一着。





(size)

表記：X-LARGE

肩幅：54cm

身幅：63cm

袖丈：65cm

着丈：73cm

※若干の誤差はご了承ください





(condition)

A：多少の使用感はあるが、状態は良好





(color)

ライトグレー、ネイビー（プリント）





(material)

COTTON：82%

POLYESTER：18%





(country)

Made in Honduras





(about)

・送料無料 匿名配送 防水発送

・原則24 時間以内発送

・全品ホームクリーニング済

・商品は定期的に再出品しています

・価格は随時見直しています

・その他の取扱アイテム⇒ #古着屋JIRO



当ショップで扱っているアイテムは全て１点限りのUSED品です。

古着をご理解の上でご購入をご検討ください。

検品はしっかり行っていますが、軽微な汚れの見落としがある場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Champion

チャンピオン

リバースウィーヴ

パーカー

XL

102