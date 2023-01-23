『【美品】ヘルノ ダウンジャケット 50 ネイビー ルーマニア製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 02時 46分に出品され03月11日 02時 46分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本流通自主管理協会(AACD)加盟のブランド買取店にて購入しました。真贋判定済みのお品になります。



使用感は少なめです。



こちらは新品ではありません。中古にご理解ある方のみでお願いいたします。



採寸は前を閉じた状態で平置きになります。若干の誤差はお許しください。誤差は±1cmを目指しています。



メルカリでのみ販売しております。偽サイトにご注意ください。











【表記サイズ】

50









【採寸値】



肩幅45

身幅55

袖丈66

着丈74

(cm)









【カラー】

ネイビー









特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。



テーラードジャケット herno down jacket 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ヘルノ

ダウンジャケット

50

ネイビー

ルーマニア製