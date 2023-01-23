『【美品】TWW トラディショナルウェザーウェア ハロゲイト ジャケット ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月20日 06時 09分に出品され04月20日 06時 09分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TRADITIONAL WEATHER WEAR（TWW) /トラディショナル ウェザーウェアのHARROGATE ハロゲイトです。



昨年購入し、2〜3回ほど着用しました！



定価：53,900円

状態：未使用に近い



サイズ：38（Mサイズ相当）

身幅58 着丈73 ゆき丈87

素材：表地:毛100% 裏地:キュプラ55%、綿45% コーデュロイ部分:綿95%、ポリウレタン5%



Traditional Weatherwearを代表するベストセラーコート「BARGATE（バーゲート）」をベースにレングスを短くした「HRROGATE（ハロゲイト）」が登場。コーデュロイ襟や大きなフラップポケットが特徴の英国らしいスポーツコートです。上質なウールを使用したカルゼ素材はハリと光沢があり、美しいシルエットを際立たせます。



柄・デザイン···無地

素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: トラディショナルウェザーウェア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】TWW

トラディショナルウェザーウェア ハロゲイト ジャケット ネイビー