『［ North Face］VERSA AIR GRID JACKET【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 13時 16分に出品され04月16日 13時 16分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆値下げしました。



カラー···ブルー



［ North Face］

VERSA AIR GRIDJACKET NA45103

サイズ Asian MENs L

カラー ブルー



☆1度のみ試着

☆未使用に近い状態

☆本品目立った傷などなし

☆送料無料

☆即購入OK

☆タグ等なし





★★新品未使用本体価格★★



24000(税抜)

26400(税込)



♪♪若干であれば

値下げ交渉します♪♪





素材：Polartec（R）Thermal Pro 光電子（R）High Breath（ポリエステル100％）袖下・脇下素材：Polartec（R）PP Power Stretch（R）（ポリエステル60％、ポリプロピレン37％、ポリウレタン3％）肩素材：Nylon Taffeta（ナイロン100％）ウェイト：385g



サイズ L（身長170～180、チェスト92～100、ウエスト78～86）



・身幅：53cm

・裾幅：49cm

・着丈：67cm

・肩幅：45cm

・袖丈：72cm

・重量：385g





○素材は遠赤外線効果による優れた保温性と抜群の通気性を兼ね備えたハイテクマテリアル「Polartec Thermal Pro光電子High Breath」を採用した仕様。



〇モコモコとした極上の肌触りと高い機能のフリースジャケット。

軽量化を極めた、袖下から脇、サイドにかけて切り替えされた4Wayストレッチ素材「Polartec PP PowerStretch」を採用。



〇ザックなどを背負うことを

考えて補強にナイロンタフタの肩当て。



○真冬の寒さから手のひらを暖めてくれるハンドウォーマー。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ［

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Face］VERSA

AIR

GRID

JACKET