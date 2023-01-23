『Giorgio Armani 黒 ロングコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 15時 24分に出品され04月26日 15時 24分に終了予定です。即決価格は7,791円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シンプルかつ美しいカッティングで着る人を品格のありスタイリッシュに見せてくれるコートです。ロンググローブ、長めの手袋を見せるために、あえて袖口は短めにも作られています。

素材はダイビングスーツのような、ポリウレタン、ポリエステルが表に使われており、着ている事を忘れそうになるくらい軽い仕上がりです。



【高級感】

Giorgio Armaniのロングコートは、洗練されたデザインと高品質な素材で作られています。特に、イタリア製のため、細部にわたる仕立ての良さが際立っています。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながらエレガントな黒のコートは、様々なシーンで活躍します。カジュアルからフォーマルまで幅広く対応可能です。



【快適な着心地】

軽やかな素材感で、着用時の動きやすさを考慮したデザインです。ボタン付きで、しっかりとしたフィット感を提供します。



- ブランド: Giorgio Armani

- 色: 黒

- スタイル: ロングコート

- 製造国: イタリア

- ボタン: あり

素材:ポリウレタン、ポリエステル、シルク

着丈約98cm

身幅約50cm

袖丈約52cm



カラー···ブラック



#Armani

#アルマーニ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ジョルジオアルマーニ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Giorgio

Armani

黒

ロングコート