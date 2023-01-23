『bootleg スカーフ ポロシャツ タイプ ニット切り返し【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 04時 15分に出品され03月03日 04時 15分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VERSACE JEANSの名作"BLUE JEANS"スカーフ(バンダナ)を大胆にサンプリングしたデザインで、80sブートレグアイテムの一つです。ボディメーカー自体もHERMESやCHANELのスカーフジャケットやピカソブルゾンで定番のメーカー、2010〜15年位は古着屋でよく見ましたよね。



bootlegはセンシティブなカテゴリではありますが、カルチャーに密接し、ネタ元がサンプリングするほど影響力を持ちました。当時のルックを漁れば、ブルックリンではクールなアイテムとしてもてはやされてました。



古着に理解があり、

状態をよくよく確認いただき、現状優先にご納得いただける方

のみご購入ください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ bootleg

スカーフ ポロシャツ タイプ ニット切り返し