『エンダースキーマ ピアノバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 06時 14分に出品され03月18日 06時 14分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hender Scheme / エンダースキーマ



piano bag / ブラック





入荷待ちをして渋谷で購入しました。



人気のバッグですが、私には大きくてほとんど使用していません。

目立った傷や汚れはありませんし、かなり新品未使用に近く綺麗ですが、素人保管なので写真を参照してください。



【素材】

カウレザー

【サイズ詳細】

フリーサイズ(ワンサイズ) / 縦:43cm 横:36cm 奥行き:11cm ハンドル:33cm

重さ:880グラム



※個体差がありますので、若干の誤差が生じます。ご了承ください。



定価41,800円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エンダースキーマ ピアノバッグ