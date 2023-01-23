『SHARP 空気清浄機 KIーLX75 ハイグレードモデル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 07時 55分に出品され03月21日 07時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャープ SHARP 空気清浄機 KIーLX75

になります。



家電量販店で新品購入し使用していました。

当方喫煙者でもなく、ペットもいません。



今年の1月にフィルター2種類とプラズマクラスターイオン発生ユニットとイオンカートリッジを新品に交換しています。フィルターもまだ使用できますのでそのままお付けします。気になる方は廃棄して新品に交換して頂ければ綺麗な状態で使えます。



本体も目立った汚れ等もなく美品の部類かと思います。こちらの機種は空気清浄機の他に加湿機能も付いています。購入から1ヶ月間だけ加湿機能を使用していましたが、別に加湿器を購入してからは使用していません(フィルター類は乾燥状態で保管していました)。もちろん加湿機能用のフィルター等もお付けします。



空気清浄機、加湿器としての機能を併せ持ちながら別々の用途で使用することもできます。配送は購入時に入っていたダンボールに梱包して送らせていただきます。

御検討よろしくお願いします。



シャープ モデル名···KI-LX75 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ