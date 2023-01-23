『加熱式加湿器 ハイブリッドタイプ ポンプ式 無水運転【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 13時 16分に出品され04月28日 13時 16分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-1175-T







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◎開店以来♪大好評♪

◎人気?売れ筋品を取り揃えました。

なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

◎1~3日以内での発送完了を目指しております。











【パワフル加湿＆快適な湿度環境をキープ】

ヒーター（加熱式）と超音波のハイブリッド方式を採用し、加湿効率を大幅にアップ。

加湿量：最大550ml/h、適用床面積:３２畳まで。リビング・寝室・オフィスなどの広い空間の加湿にぴったり。



【５重除菌で清潔に加湿＆電解水生成機能】

銀イオン抗菌加工を施された水タンクを採用で、清潔に安心して使用できます。

抗菌カードリッジで水の雑菌の繁殖を効果的に抑制。PTCヒーターと除菌ライトで水を加熱して高温除菌。

電解水生成装置搭載、水道水に含まれている塩素を利用して、電気で分解することで、除菌能力の高い弱酸性電解水およびほかの除菌因子を生成します。



【水漏れしない構造＆空焚き防止】

上が本体、下が水タンクという構造で、水漏れなどの心配がなく、卓上用加湿器としても安心。

空焚き防止機能が搭載され、水が不足になると自動的に運転を停止。お出かけや就寝時でも安全・安心にお使いいただけます。



【就寝時も気軽に使える＆アロマ対応】

就寝時はお休みモードがご使用可能。全ての表示・ランプが消灯します。

動作音は25dBという静音設計。タイマー機能搭載で、1時間単位での設定が可能。切り忘れも防ぎます。

アロマオイルを入れて、好きな香りを身近に楽しめる アロマトレイ付き！



【簡単に手入れ＆一年分の抗菌カードリッジ付】

水タンクは外して丸洗い可能。風道、抗菌カードリッジなどの部品も簡単に外せるので、付属のお手入れブラシで隅々まで掃除できます。

本体に装着済の物を含んで２つの抗菌カードリッジを付属しております（約一年分）。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用