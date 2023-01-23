『即完 montmartre new york モンマントルニューヨーク マフラー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 15時 06分に出品され04月25日 15時 06分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 気に入って使用していたので、多少の使用感はございますが、とても目立つマフラーで周りと差別化できます！！



サイズ

幅：21cm

長さ：180cm

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



付属品なし



MONTMARTRE NEW YORK(モンマルトル ニューヨーク)

トップ・ストリートブランドで経験を積んだデザイナー ヤギ・ユウキ氏とアメリカ人デジタルプロデューサーのヘイリー・シャンポーが立ち上げたニューヨーク発のスカーフブランド。

インパクトのあるグラフィックをデザインの軸とし、国籍や性別などに関係なく一人ひとりが社会に対してより合理的でポジティブであれるようなデザインをジャカードニットを通して表現している。

また、売上の一部をシーズン毎にデザイナーが選んだボランティア団体に寄付を行うなど、社会問題に対する想いはデザインだけに留まらない。





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studious 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: モンマルトルニューヨーク

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