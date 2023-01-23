『未使用級！THE NORTH FACE Antarctica Parka L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 19時 57分に出品され03月10日 19時 57分に終了予定です。即決価格は28,520円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

THE NORTH FACE

ノースフェイス



【商品名】

Antarctica Parka

ND92238



【ポイント】

強度と保温性を高いレベルで実現させた極地エクスペディション用防寒ジャケットです。GORE-TEX PRODUCTSの2層素材を採用。表地を高強度の200デニールのリサイクルナイロン素材で仕上げています。中わたには、優れた保温効果を発揮する光電子リサイクルダウンを封入。肌側には高い引き裂き強度を持つパーテックスカンタムを配備しています。小物の収納に便利な５つのファスナーポケットを装備。フードファーは取り外しが可能。お尻が隠れる着丈でデザインし、極寒地での作業や天体観測用の防寒着としておすすめです。



【カラー・サイズ(平置き実寸)】

・カラー ブラック

・表記サイズ Lサイズ

・肩幅：52㎝

・身幅：65㎝

・総丈：85㎝

・袖丈：65㎝

※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



【状態】

・Sランク

タグ付き！試着程度、保管汚れあり



Sランク：新品未使用または使用感の少ない極美品

Aランク：目立つ汚れなど無い美品

ABランク：多少の傷や汚れはあるが美品

Bランク：一般的な中古品、日常使いで付着する傷や汚れがある

Cランク：目立つ汚れ、ダメージがある



※あくまで主観になりますので詳しくは写真をご覧ください。



【その他、注意事項】

◎撮影用小物類は付属しません

◎コメントなし即購入OKです！

◎コメント交渉の最中でも、即決購入様優先となります！

◎他サイトでも出品中なので、売り切れの際はご容赦ください。

◎非喫煙者でペットは飼っておりません。

◎細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

◎要免許会員制ブランドオークションまたは大手リユースショップ購入の正規品になります



管理番号

20241-141 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用級！THE

NORTH

FACE Antarctica

Parka L