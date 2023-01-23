『OLD GAP 00s L ダウンジャケット ミリタリー 迷彩 フード【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 09時 45分に出品され04月15日 09時 45分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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以下、商品詳細です↓↓



▶︎ブランド

GAP

ギャップ



▶︎サイズ

表記 L

着丈 82cm

身幅 61cm

肩幅 51cm

袖丈 64cm



▶︎素材

表地 ポリエステル 100%

裏地 ナイロン 100%

詰め物 ダウン(ダウン75%以上)



▶︎カラー

グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ OLD

GAP

00s

L

ダウンジャケット

ミリタリー

迷彩

フード