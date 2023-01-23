『GUCCIストール※値下げ可【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 07時 43分に出品され03月23日 07時 43分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 軽井沢で購入しましたGUCCIのストールです

使わないので出品致します

ほつれなどは一切ありません







レディース

メンズ

ストール、マフラー

GUCCI 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グッチ カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ GUCCIストール※値下げ可