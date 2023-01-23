『ステンカラーコート COACH【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 22時 09分に出品され03月26日 22時 09分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コーチ スプリングコートとなります。



【サイズ】S(日本サイズM)

【カラー】ベージュ



正装にもカジュアルにも合わせやすい、デザイン・カラーとなります。

クリーニング済となります。

襟ぐり部分に一部汚れ(画像6枚目)があるのみ、他は綺麗な状態です。

保管ジワが少々ございます。

コーチ専用、収納カバーをお付け致します。

発送時はたたんでの梱包となりますので、御了承願います。



上記 御了承の上、御購入御願い致します。

質問等 御座いましたら、コメント頂ければと思います^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M カラー: グレイ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ステンカラーコート COACH