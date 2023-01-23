『OSPREY OS50375 バリアント52 Lサイズ ギャラクティカブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 16時 52分に出品され03月29日 16時 52分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オスプレイ バックパック Variant 52 になります。



品番 OS50375

サイズ L

カラー Galactic Black



対応背面長 51～58cm

容 量55L

重 量1.63kg

ミニマム重量 1.00kg

推奨パッキングウェイト16～23kg

＊Lサイズ





Lサイズの中古は現状あまり出品されていないと思います。



中古品のため汚れ等があります。

破れはないのでまだまだお使いいただけるものです。これからの季節活躍する商品です。



即購入大歓迎です！ コメントやりとり中でも先にご購入された方にお譲りします。 よろしくお願いします。



オールシーズンのアルパインクライミングに対応する機能をフル装備したトップローダー。パーツを取り外して軽くすることが可能。

-着脱式アルミフレーム / 着脱式フレームシート

-着脱式トップポケット / 着脱式ヒップベルト

-フラップジャケット

-両サイドにワンドポケット

-Aフレームスキーループ

-グローブフレンドリージッパープル&バックル

-3ポイントホールループ

-デュアルアイスツールホルスター

-コンプレッシブルフロントパネルポケット



アウトドア

キャンプ

登山

遠征 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ OSPREY

OS50375

バリアント52

Lサイズ

ギャラクティカブラック