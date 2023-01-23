『PORTER TOGA SHOULDER POUCH ポーター ショルダーポーチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 50分に出品され03月31日 01時 50分に終了予定です。即決価格は41,308円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER × TOGA SHOULDER POUCH

ポーター トーガ コラボ ショルダーポーチ



カラー：ブルー BLUE 青色

状態 ： 新品、未使用品



発送方法：らくらくメルカリ便で、匿名配送となります。お届けの希望の時間帯があれば、連絡よろしくお願いします。



お支払いは、クレジットカードか売上金でお願いします。



納得いった上で購入し、気になることがあれば、質問で解消した上でお願いします。一度人の手に渡ってますので、過度に気になる方は購入を控えてください。購入後は、対応致しかねますので、よろしくお願いします。



TOGA（トーガ）」とPORTERのコラボレーションアイテムです。

TOGAは、デザイナー・古田泰子（ふるたやすこ）により、

1997年に東京を拠点にスタートしたブランドです。ブランド名のTOGAは、古代ローマ帝国で着用された「聖なる衣」を意味しています。

全3型からなるこのコラボレーションは、共通してハンドルにスカーフを巻き付けたディテールが施されています。カーキとアイアンブルーのスカーフは表裏でバイカラーになっており、気分に合わせて付け替えることができます。

PORTERのナイロンボンディング生地のバッグに、TOGAのアイコニックな装飾を施したスペシャルコレクションです。



ショルダーポーチは、整列されたコンチョをバッグの外装に配したTOGAのアイコニックな装飾が目を引くアイテムです。コンパクトなサイズながら、前面のポケットだけでなく背面にもポケットを設けた機能的なつくりです。ハンドルとショルダーストラップは取り外し可能で、手持ちと斜め掛けの2WAYで使用することができます。



吉田カバン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トーガ

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レディース

バッグ タグ PORTER

TOGA

SHOULDER

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ポーター

ショルダーポーチ